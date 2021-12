Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat miercuri ca s-a convenit adoptarea proiectului privind certificatul COVID pana la finalul anului. "Este convenit sa avem certificatul COVID pana la finalul anului", a afirmat Ciolacu, la Parlament, intrebat pe aceasta tema,…

- ​​Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca în cadrul întâlnirii coalitiei se va discuta despre proiectul certificatului verde, si modul în care va fi înaintat în Parlament, el precizând ca este nevoie ca aceasta lege sa fie adoptata pâna la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, 20 decembrie ca este nevoie ca proiectul privind certificatul verde COVID 19 sa fie adoptat pana la sfarsitul anului. "Astazi o sa avem o discutie si pe certificat si pe modul in care va fi inaintat in Parlament. ... Cred ca este nevoie ca acest proiect…

- Premierul Nicolae Ciuca și liderii partidelor din coaliția de guvernare au programata o intalnire luni, 20 decembrie, la ora 11.30, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre certificatul COVID și despre legea bugetului pe 2022, au declarat surse politice pentru Libertatea.La ședința organizata la…

- ”In cursul zilei de maine (marți - N.R.), cel tarziu luni o sa terminam socotelile. O sa venim cu reducerea TVA la gigacalorie pana in martie, sa fie suportabil. O sa ramana 5% (…) Sumele trecute in programul de guvernare nu se mai negociaza (…) Nu s-a luat nicio decizie. Maine, la ora 15:00, o sa avem…

- Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca certificatul verde este „o necesitate și o prioritate” și a susținut ca in Parlament se va ajunge la „o concluzie așteptata și predictibila pentru romani”. „Cred ca certificatul verde in contextul european este o prioritate și pentru romani. Am vorbit și cu domnul…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat al Romaniei, s-a prezentat, miercuri, in Parlament pentru a-și prezenta lista de miniștri și programul de guvernare. Liderul USR cere, azi, votul de incredere, pentru a forma un Guvern minoritar. Șanse sunt insa ca și inexistente deoarece nici un partid nu-l susține.…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…