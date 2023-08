Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj - Rapid, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 23 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Gaz Metan din Medias, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- UTA Arad - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 21 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Francisc von Neuman, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- CFR Cluj - Farul, meci contand pentru etapa a 10-a din play-off, este programat, duminica, 28 mai, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Spectatorii care și-au cumparat bilete la finala Cupei Romaniei Betano, Sepsi - U Cluj, vor avea parte și de spectacol extrafotbalistic. Sepsi și U Cluj se infrunta azi, la Sibiu, de la ora 20:30, in finala Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport…

- Sepsi - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 9-a din play-off, este programat, sambata, 20 mai, de la ora 20:30, la Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCSB și CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 8 din play-off-ul SuperLiga. In cazul unei victorii, echipa lui Elias Charalambous s-ar apropia la un singur punct de liderul Farul Constanța. Partida este transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- FCSB - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 8-a din play-off, este programat, duminica, 14 mai, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCSB o intalnește luni seara pe Sepsi Sfantu Gheorghe in cadrul etapei cu numarul 7 din play-off-ul SuperLiga. Echipa pregatita de Elias Charalambous are nevoie de victorie pentru a ramane aproape de liderul Farul Constanța. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi…