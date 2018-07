Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit joi, la Soci, cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, a anuntat joi Kremlinul print-o declaratie preluata de AFP. In urma intalnirii, presedintele sirian a decis sa desemneze reprezentanti la ONU pentru formarea unui comitet care sa elaboreze…

- Presedintele rus Vladimir Putin 'este pregatit' sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump, dupa atacurile aeriene ale SUA in Siria, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu publicat vineri de agentia de presa rusa Ria Novosti, relateaza dpa si AFP.Statele…

- SUA, Franța și Marea Britanie au atacat, noaptea trecuta, Siria, cu bombardamente. Rusia a criticat aspru aceasta decizie, pe care a considerat-o o incalcare a valorilor ONU. Prin urmare, Consiliul se Securitate se va intruni sambata, la cererea lui Vladimir Puțin, scrie Reuters.

- Occidentul avertizeaza cu noi acțiuni impotriva Siriei daca vor exista dovezi ca unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat loviturilor de precizie, iar regimul de la Damasc va continua atacurile chimice, dupa ce noaptea trecuta Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat peste 100 rachete…

- Autor: Adrian SEVERIN Cand cu mai bine de zece ani in urma afirmam ca razboiul in Europa pe timpul actualei generații nu este exclus, am fost luat pe sus de mai toți. Cei mai ingaduitori s-au limitat la un zambet ironic. Nu am facut-o pentru a intra in concurența cu cititorii in stele, ci pentru…

- Rusia discuta cu sefii Statului Major General al Armatei SUA si NATO in legatura cu situația din Siria, a declarat Vladimir Samanov, seful Comisiei de Aparare din Duma de Stat, potrivit site-ulul agentiei Tass. Vladimir Șamanov a spus, intr-un interviu pentru televiziunea Rossiya 1, ca exista un dialog…

- Președintele american Donald Trump a promis, luni, ca in 48 de ore va decide cum sa raspunda la presupusul atac chimic din orașul sirian Douma . Toate opțiunile sunt pe masa, a avertizat liderul de la Casa Alba. Insa, indiferent ce scenariu va alege Trump, va exista un recul. Și niciunul dintre raspunsurile…