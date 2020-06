Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1968 a aparut in China un virus respirator care a provocat o epidemie de gripa la Hong Kong. Este vorba de virusul A (H3N2) și s-a raspandit in intreaga lume, facand inconjurul planetei timp de un an...

- Cap Limpede, stiri adevarate: Kim Jong-Un a murit sau este pe patul de moarte, fara sperante de recuperare, transmite presa din China si Japonia, potrivit New York Post. Jurnalistii din regiune au afirmat ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-Un a murit sau este intr-o „stare vegetativa” in urma unei…

- Nicolae Ceaușescu a mutat un bloc cu tot cu oamenii aflati in apartamente, acesta fiind unul dintre cele mai grandioase proiecte inginerești din istoria tarii noastre. Mutarea blocului s-a facut in anul 1987, la Alba Iulia. Cum a mutat Nicolae Ceaușescu un bloc cu oamenii in apartamente. Vestea care…

- Blocajele din China de la inceputul epidemiei s-au raspandit ]n prezent in restul lumii, mai ales in Europa si SUA, iar rezultatul pe termen scurt pana la mediu va fi o incetinire a cresterii globale, cresterea somajului, cresterea ratelor ipotecare si increderea mai mica a consumatorilor, arata o analiza…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- Presa italiana scrie ca incidentul a avut loc in gara feroviara din Milano, Deschide.md, citat de stiri.md. Rusoaica in varsta de 50 de ani fiind in stare de ebrietate, in timpul unor verificari obligatorii la ieșirea din cladirea garii a decis sa glumeasca pe seama polițiștilor. Aceasta…

- Coronavirusul ar putea ramane inorganismul persoanelor infectate chiar și 37 de zile, aratarezultatele ingrijoratoare ale unui nou studiu. Mai exact, virusulpoate ramane in tractul respirator al pacienților timp de maimulte saptamani.Ingrijorarile au inceput dupa ce medicii din China au detectat ARN-ul…

- Epidemia de coronavirus a adus cu ea fake news, mituri, prejudecați, teorii ale conspirației și credințe pesudo-științifice despre modul de raspandire și remedii impotriva bolii. Iata miturile care circula pe internet in toata lumea, alimentate de panica noului coronavirus.Miturile despre coronavirus.…