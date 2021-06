Vestea care bucură pensionarii: le-au CRESCUT veniturile! Desi pensionarii s-au plans ca acest guvern de dreapta le-a inghetat pensiile si a amanat cresterea veniturilor pentru aceasta categorie sociala, informatiile de statistica spun altceva: Pensia medie lunara a crescut cu 16%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020. Daca pensia a mai crescut putin, a scazut numarul pensionarilor, cu […] The post Vestea care bucura pensionarii: le-au CRESCUT veniturile! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- ”In trimestrul I2021: Numarul mediu de pensionari a fost de 5.099.000 persoane, in scadere cu 24.000 persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.665.000 persoane, in scadere cu 14.000 persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie…

- Pensionarii care au primit pensii mai mici decat ar fi trebuit, in urma unor greseli de calcul facute de functionari ai statului, isi pot primi banii inapoi pe intreaga perioada calculata eronat, dupa ce seful statului a promulgat Legea care elimina termenul de prescriptie in

- Pensionarii care au primit pensii mai mici decat ar fi trebuit, in urma unor greseli de calcul facute de functionari ai statului, isi pot primi banii inapoi pe intreaga perioada calculata eronat, dupa ce seful statului a promulgat Legea care elimina termenul de prescriptie in aceste cazuri, a mentionat,…

- Pana in prezent, pensionarii putea recupera banii cu care au fost pagubiți doar pe o perioada de 3 ani, cat era termenul general de prescripție. Dupa acest termen, chiar daca era constatata eroarea, ea nu mai era despagubita.Potrivit modificarilor aduse articolului 107 din legea 263/2010, in situatia…

- Valoarea pensiilor platite anul trecut a fost de 92,304 miliarde lei, cu 15,4% mai mari comparativ cu anul 2019, iar impozitul aferent veniturilor din pensii a fost de 1,407 miliarde lei, conform datelor centralizate de INS. In 2020, numarul mediu al pensionarilor a fost de 5,128 milioane de persoane.…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

