Combinatul siderurgic de la Galați anunța repornirea furnalului 5 in condițiile in care in Romania exista o criza profunda de producție a energiei electrice. Liberty este unul dintre cei mai mari consumatori de curent. "Ca urmare a cererii solide pentru produsele sale din tabla groasa și acoperite organic, LIBERTY Galați anunța repornirea Furnalului nr. 5 […]