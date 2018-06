Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de locuinte terminate in Romania a urcat in primele trei luni din acest an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 1,9%, la 10.273, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in regiunile de dezvoltare Vest si Nord-Vest, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica…

- Numarul locuintelor din Romania a continuat sa urce și in 2017, potrivit unei cercetari transmise luni HotNews.ro de catre Institutul Național de Statistica, dar precaritatea fondului locativ ramane o mare problema. Avem 8.97 milioane locuințe (la sfarsitul anului 2017, cu 47.600 mai multe) fata de…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Acest fapt este constatat de Eurostat, care comunica avansul consistent al creșterilor de salarii din Romania, comparativ cu media europeana. In 2017, costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 17,1%, in medie, fața de 2,3% in UE. Cu toate aceste creșteri remarcabile,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, pana in luna mai, si la o crestere moderata a numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut la 68,4%, de la 70,3% in al treilea trimestru din 2017, si a scazut sub tinta…

- In ultimele luni ale anului trecut, la nivel național s-au dat in folosința aproape 14.000 de locuințe, dintre care peste 1.400 in aceasta parte a țarii. Institutul Național de Statistica anunța ca, in 2017, in Romania s-au construit peste 53.000 de locuințe, in creștere cu 1.100 fața de anul 2016.…

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut marti, 20 martie 2018, in plenul Parlamentului, declaratia politica “Introducerea retelelor de gaze naturale”. Parlamentarul valcean atrage atentia ca in aceasta perioada, peste 400 de administratii publice locale au solicitat Guvernului introducerea retelelor…

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…