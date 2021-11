Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane dintr-o zona a țarii se confrunta de ceva vreme cu o problema sacaitoare. Cei aproape 700 de cetațeni locuiesc in localitatea care a ajuns sa fie pradata non-stop de hoți. Romanii sunt in culmea disperarii și, in lipsa sprijinului din partea autoritaților, au inceput sa ia masuri…

- Romania este printre tarile codase din Europa dupa rata de vaccinare, dar pare ca lucrurile tind sa se schimbe. O vizita facuta pe la mai multe centre de vaccinare din Bucuresti a relevat faptul ca locuitorii au inceput sa inteleaga ca vaccinul este singura cale spre revenirea la o viata normala.

- Vom plati mai mult pentru mancare. Avertismentul vine chiar de la Guvern. Romania cumpara masiv produse alimentare din strainatate, iar in premiera, cei mai mari zece importatori de la noi au adus in tara marfa de un miliard de euro. Produsele de baza s-au scumpit in ultimul an cu aproape 3%, confirma…

- OFICIAL| Romanii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, unde rata de infectare depașește 3 la mie Romanii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, unde rata de infectare depașește 3 la mie Oamenii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde,…

- Un specialist roman renumit a lansat un avertisment dur, inainte ca anul școlar 2021-2022 sa inceapa. Potrivit declarațiilor acestuia, școlile din Romania vor fi inchise imediat dupa debutul noului an, iar elevii vor fi trimiși acasa. Un specialist de top rupe tacerea inainte de debutul noului an școlar…

- Aeroportul Otopeni din Capitala este extrem de aglomerat. Vorbim despre cozi uriașe, formate din sute de persoane, care așteapta sa plece din țara. Nu doar așteapta aici, ci și foarte mulți straini care cel mai probabil ca urmeaza sa se intoarca acasa, cel mai probabil dupa o vacanța pentrecuta in Romania. Romanii…