Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 'unele deficiente' in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 'unele deficiente' in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text mentionandu-se…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne LIBE a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 39;unele deficiente 39; in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text…

- Raportul a fost aprobat, miercuri, in Comisia LIBE din Parlamentul European. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport în care menţionează că România şi Bulgaria sunt pregătite…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. Potrivit unui studiu al Eurostat, in 2017, indemnizatia salariatului primita pe ora lucrata a fost in medie, de 23,1 euro in Uniunea Europeana si de 26,9…

- ZILE LIBERE 2018. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…