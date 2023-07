Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care vor sa lucreze in Marea Britanie. Regatul urmeaza sa relaxeze conditiile de viza pentru muncitorii straini. Ministerul de Interne a adaugat zidarii, tencuitorii și dulgherii pe lista profesiilor care au mare nevoie de personal. Masura vine in contextul lipsei acute de…

- Ana Bogdan face un turneu senzational la Wimbledon! Romanca a ajuns in premiera in turul al 3-lea al turneului londonez, dupa ce a dispus in trei seturi de Alycia Parks, scor 1-6, 6-3, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora și 42 de minute de joc. Startul de meci a fost dezastruos pentru sportiva…

- Lista elevilor care primesc 200 de euro ca sa iși cumpere calculatoare a fost publicata in Monitorul Oficial. Contestațiile se depun in perioada 10-13 iulie, conform calendarului oficial. Lista inițiala cuprinde aproape 2.170 de beneficiari, numarul lor fiind mai mare ca anul trecut. Deși exista un…

- Brașovenii sunt invitați sa petreaca 5 zile, alaturi de prieteni și de trupe consacrate. Organizatorii promit un adevarat rasfaț, oferindu-le celor prezenți posibilitatea sa aleaga 23 de etichete de bere bavareza, bere la draft și la sticla.Pe langa asta, brașovenii și turiștii prezenți la eveniment…

- Novak Djokovic il invinge in doua seturi pe Casper Ruud și caștiga al treilea sau turneu de la Roland Garros și al 23-lea titlu de Grand Slam – cu unul mai mult decat Rafael Nadal, cu care imparțea anterior recordul, scrie The Guardian. Sarbul Novak Djokovic a trecut in doua seturi de norvegianul Casper…

- Jucatorul norvegian Casper Ruud, numarul patru mondial, va juca finala turneului de la Roland Garros pentru al doilea an la rand, dupa ce l-a invins pe germanul Alexander Zverev, fost numarul doi ATP, cu 6-3, 6-4, 6-0, vineri, in a doua semifinala a competitiei de Grand Slam. Ruud, invins anul trecut…

- Sambata, 10 iunie, la Fagaraș se va desfașura cea de-a X-a ediție a concursului caritabil Bikeathon Țara Fagarașului. Organizatorii anunta restricții de circulație in acest sfarșit de saptamana, pe durata evenimentului sportiv Bikeathon Țara Fagarașului. Astfel, pentru o cat mai buna desfașurare a evenimentului…