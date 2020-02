Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi, la finalul sedintei de guvern, ca autoritatile au toate motivele sa fie optimiste ca includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO va avea loc in aceasta vara. Ministrul Culturii a fost intrebat ce mesaj a primit dupa reluarea procedurii…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca autoritatile au toate motive sa fie optimiste ca includerea Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO va avea loc in aceasta vara.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat vineri ca a luat decizia de reluare a procedurii includerii zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO. "In urma analizei si consultarilor am luat decizia ca inscrierea zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO sa fie reluata. Notificarea va fi depusa azi",…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat vineri ca a luat decizia de reluare a procedurii includerii zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO. "In urma analizei si consultarilor am luat decizia ca...

- „PNL a sustinut inca de la inceput procedura de inscriere (a zonei Rosia Montana - n.r.) in patrimoniul UNESCO. Nu noi suntem cei care am blocat procedura, ci Guvernele PSD. (...) Am solicitat ministrului Culturii sa analizeze, sa se consulte cu alte ministere si mai ales cu cei care ne reprezinta…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, susține ca procedura de includere in Patrimoniul UNESCO a zonei Rosia Montana trebuie reluata in mod clar, urmand sa fie luata o decizie la nivelul Guvernului. Ministerul Culturii va organiza, in perioada urmatoare, o intalnire cu Primaria Roșia Montana, in cadrul…

- Procedura de includere in Patrimoniul UNESCO a zonei Rosia Montana trebuie reluata in mod clar, insa o decizie in legatura cu oportunitatea momentului reluarii procedurilor de inscriere a dosarului urmand a fi luata la nivelul Guvernului, a anuntat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu."Valoarea…

- Ziarul Unirea Scrisoare deschisa catre premier și ministrul Culturii, pentru reluarea procedurilor de inscriere a Roșiei Montane in patrimoniul mondial UNESCO O scrisoare deschisa a fost transmisa catre premierul Ludovic Orban și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu de catre senatorii USR Mihai Goțiu…