- Simona Halep va juca la Roland Garros, turneu pentru care va primi wild-card. Acest lucru l-a confirmat si Ion Tiriac. De 7 luni suspendata pentru un eventual dopaj cu Roxadustat, Simona Halep a zburat la Nisa și s-a cazat la academia antrenorului ei, Patrick Mouratoglou, unde se va antrena in urmatoarele…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului (28 mai – 11 iunie). Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Patricia Țig (a folosit regula clasamentului protejat) vor concura direct la competitia din Hexagon,…

- Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) ar urma sa incaseze 5 milioane de euro in schimbul unui imobil luxos pe care il deține in București, in apropierea Parcului Herastrau. Simona Halep pare pregatita sa se rupa definitiv de trecut. Suspendata in continuare din circuitul WTA, din cauza scandalului de dopaj,…

- Ion Țiriac (83 de ani) a vorbit despre problemele tenisului romanesc și a comentat situația Simonei Halep, in continuare suspendata dupa e a fost gasita pozitiva cu Roxadustatul in octombrie. Suspendata de mai bine de 6 luni, Simona Halep are in continuare viitorul incert. ...

- Fosta mare campioana Virginia Ruzici (68 de ani) a povestit ce sfat i-a oferit Ion Țiriac (83) in 1976, pe vremea cand omul de afaceri ii era manager. In clasamentul Capital al celor mai bogați romani din 2022, Ion Țiriac ocupa poziția a doua, cu o avere estimata la 1,9-2 miliarde de euro.Virginia Ruzici…

- Stefanos Tsitsipas (24 de ani) a pierdut a doua lui finala de Grand Slam, fiind invins de Novak Djokovic in ultimul act la Australian Open, scor 3-6, 6-7 (4), 6-7 (5). Dupa meci, a opinat ca sarbul este cel mai bun jucator de tenis din toate timpurile. Stefanos Tsitsipas a atins doua finale de Grand…

- In plin scandal de dopaj, și cu o incertitudine privind viitorul sportiv, Simona Halep, fostul numar 1 mondial și dubla campioana de Grand Slam, a ieșit saptamana aceasta din Top 10 al clasamentului WTA. Anunțul oficial dat de WTA vine cu puțin timp inainte de terminarea turneului de Grand Slam, „Australian…