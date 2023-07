Veste uriașă pentru românii pensionați în Italia și care primesc banii în țară Noul protocol va facilita sprijinirea asiguraților și beneficiarilor sistemului public de pensii din Romania și/sau Italia, pentru ca aceștia sa iși obțina mult mai ușor drepturile de asigurari sociale, potrivit președintelui Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu. Astfel, asigurații și beneficiarii sistemului public de pensii din Romania și/sau Italia vor putea apela la serviciile ITAL – UIL Romania in vederea acordarii, reluarii in plata, recalcularii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii roman și/sau italian, precum și in vederea menținerii in plata a acestora. Printre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

