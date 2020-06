Veste uriașă pentru români! Bani de la stat pentru centrale termice pe gaz Ludovic Orban a atras atenția asupra faptului ca in prezent doar 35% din populatia Romaniei este conectata la retelele de gaz natural. Anunțul a venit dupa ce a fost prezent sambata la punerea in functiune a retelei de gaze naturale in comuna Moara din judetul Suceava. Multi romani vor putea scapa de soba pe lemne și se vor putea racorda la rețeaua de gaze naturale, avand astfel posibilitatea de a-și instala centrale termice pe gaz. „La ora actuala, desi Romania detine rezerve de gaz extrem de importante, doar 35% din populatia Romaniei este conectata la retelele de gaz natural. Pentru comparatie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declararat, sambata, la Suceava, ca Romania va aloca, in urmatorii sapte ani, un miliard de euro, din fonduri europene, pentru proiecte care vizeaza dublarea numarului de gospodarii racordate la rețeau de distribuție de gaze. ”Din fonduri europene vom aloca un miliard de euro,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va aloca un miliard de euro, in urmatorii șapte ani, pentru extinderea rețelei de gaz din Romania, in condițiile in care doar 35% din populație este racordata la aceasta rețea. Ludovic Orban a participat, sambata, in județul Suceava, la punerea in funcțiune…

- Premierul Ludovic Orban, prezent sambata la punerea in functiune a retelei de gaze naturale in comuna Moara din judetul Suceava, a atras atentia asupra faptului ca in prezent doar 35% din populatia Romaniei este conectata la retelele de gaz natural. "La ora actuala, desi Romania detine rezerve de…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns, sambata dimineata, la Suceava, unde efectueaza o vizita de lucru alaturi de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Programul oficial al vizitei, transmis de Guvern, include participarea la…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, va fi prezent sambata, 20 iunie, intr-o vizita oficiala in județul Suceava, impreuna cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Vizita premierului va incepe la ora ...

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, va efectua sambata o vizita de lucru in județul Suceava, impreuna cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ministrul Transporturilor, Lucian Bode și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Vizita va incepe dimineața cu participarea la prezentarea terminalului II al…

- Romania va solicita Comisiei Europene aprobarea in vederea folosirii sumei de 27 de milioane de euro ramase neaccesate de sectorul vitivinicol si utilizarea acestor bani sub forma de scheme de ajutor celor afectati de pandemia de coronavirus din acest domeniu, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii…

- "Sistemul de transport, alaturi de sistemul financiar - bancar, respectiv sistemul energetic, reprezinta o linie vitala pentru economie, atat pentru economia Romaniei, cat si pentru economia Europei. Aceasta linie noi obligatoriu o vom mentine. Toate masurile pe care le luam in domeniul transporturilor…