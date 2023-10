Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii care primesc pensia in contul bancar se pregatesc sa-și incaseze drepturile. Aceștia vor urma sa primeasca pensiile in perioada imediat urmatoare. Totodata, unii dintre pensionarii care incaseaza pensia pe card vor beneficia de bani in plus, pe care ii vor primi odata cu pensia. Este…

- Vești spectaculoase pentru milioane de pensionari! Un important reprezentant al Guvernului a facut anunțul momentului. Acesta a facut dezvaluiri despre cele mai fierbinți subiecte ale momentului: ”Barbaților le creste pensia mai mult pe aceasta lege”.Noile majorari cu un procent de doua cifre vor…

- Vești bune pentru toți pensionarii din Romania! Dupa toata așteptarea, autoritațile au luat o decizie care le va schimba complet viața. S-a decis majorarea pensiilor de anul viitor, iar suma este una neașteptata. Cat va fi cea mai mica pensie din 2024 și ce schimbari au mai facut autoritațile la nivel…

- Pensii 2024 | Cu ce procent vor crește pensiile: Punctul de pensie și pensia minima de anul viitor. Anunțul ministrului Boloș Pensii 2024 | Cu ce procent vor crește pensiile: Punctul de pensie și pensia minima de anul viitor Pensiile romanilor vor inregistra o majorare semnificativa in 2024, a anunțat,…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca este foarte posibil sa avem o lege a pensiilor pana la sfarșitul anului. Tot el vorbește și de majorari de pensii de anul viitor. Anunțul a venit chiar de la Bruxelles, dupa discuțiile avute de oficialul roman cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.…

- Guvernul se pregatește de negocieri la Bruxelles privind Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca planul autoritaților din Romania este sa creasca pensiile. Din informațiile scurse in presa, pensia minima ar crește de la 1.125 lei la 1.350 lei. De asemenea, punctul…

- In luna august, pensionarii iși primesc banii mai repede datorita zilelor libere de Adormirea Maicii Domnului. Bugetarii, categorie in care se afla și poștașii, beneficiaza de patru zile libere de Sf. Maria Mare. Cei care au ales sa le fie adusa pensia de catre poștaș, o vor primi acasa in perioada…

- Veste buna pentru pensionarii din Romania, cand intra pensiile pe card in august 2023, vor avea parte și de 250 de lei in plus, a patra tranșa de bani pentru alimente și mese calde, oferite cu ajutorul programului „Sprijin pentru Romania”. Cand intra pensiile pe card in august 2023? In luna august,…