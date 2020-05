Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Florin Roman, liderul deputaților PNL: Medicii de familie nu vor mai plati impozit pentru cabinete – legea Roman Președintele Romaniei, dl Klaus Iohannis a promulgat legea Roman pentru medicii de familie. Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, susține ca medicii de familie nu vor mai plati impozit pentru cabinete, ca urmare a proiectului de lege inițiat și trecut de votul Parlamentului.„Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege, pe care l-am inițiat in calitate…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege PNL, privind exceptarea plații impozitului pe cladire, pentru medicii de familie. 11.000 de cabinete de medici de familie din Romania vor fi scutite de la plata impozitelor pe cladirea in care isi desfasoara activitatea,…

