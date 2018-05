Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a fost achitat, marți, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție. Președintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa și și favorizarea fapturitorului. Decizia nu este, insa, definitiva. La ultimul termen de judecata, procurorii DNA au cerut o pedeapsa de…

- Banca nu mai poate bloca banii din contul unui datornic, daca executarea silita a fost suspendata. Atfel, pe toata durata suspendarii executarii silite, banca nu este obligata sa blocheze sumele care intra in contul debitorului urmarit silit prin poprire, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti…

- Societatea de avocati Trandafir & Associates a asistat cu succes Municipiul Constanta in litigiul impotriva Polaris M.Holding - societatea de salubrizare din Constanta. In dosarul nr. 2711/99/2016, Curtea de Apel Iasi a respins, pe 21 mai 2018, cererea formulata de Polaris M.Holding, privind…

- Gigi Becali da sentința in procesul cu Armata. Vineri, 4 mai, se va da pronunțarea Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la numele “Steaua”, iar Gigi Becali e sigur ca va anula verdictul de la Apel. “De vineri vom caștiga marca Steaua și ne vom numi Steaua. Daca e nevoie sa facem sarbatoarea…

- Pe toata durata suspendarii executarii silite, banca nu este obligata sa blocheze sumele care intra in contul debitorului urmarit silit prin poprire, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Decizia Curții va ...

- Pe toata durata suspendarii executarii silite, banca nu este obligata sa blocheze sumele care intra in contul debitorului urmarit silit prin poprire, a decis luni Inalta Curte de Casatie si

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nu a fost consultat de catre fosta sotie, Bombonica Prodana, in legatura cu plata prejudiciului in dosarul DGASPC Teleorman. Bombonica Dragnea nu a venit miercuri in instanta, insa a…

- Patronul firmei UTI Tiberiu Urdareanu a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2013 s-a intalnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Nita intr-un restaurant din Bucuresti si i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentand o parte dintr-un comision cerut pentru…