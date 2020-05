VESTE URIAȘĂ! Pandemia a intrat în declin aproape peste tot Noile cazuri COVID-19 au scazut in numere absolute in aproape toate țarile in ultimele zile. Acestea nu mai depașesc, in medie, 1,2% din bilanțul total al infecțiilor in majoritatea statelor. Serviciile de urgența și secțiile de terapie intensiva nu mai sunt copleșite de numarul de pacienți iar, daca nu va exista un recul al infecțiilor, pandemia ar putea stagna complet in decurs de o luna, relateaza Les Echos . Aplatizarea curbei in Europa Numarul de noi cazuri a scazut, in medie, in ultimele cinci zile, mai puțin de 2% noi infecții fiind raportate in cele 25 de țari care au cel mai ridicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

