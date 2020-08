Stiri pe aceeasi tema

- Invitați permanenți la Acces Direct, familia Stegaru vrea ca Emily Burghelea sa demonstreze in fața instanței cele afirmate, precum ca Viorel iși rupe soția in bataie. Scandal monstruos in ograda Acces Direct A trecut mai bine de o luna de la scandalul monstruos de la Acces Direct, iar circul continua.…

- Dupa vestea șocanta venita ieri, prin care se anunța faptul ca Vulpița și Viorel au fost confirmați cu noul timp de coronavirus, lumea se intreaba, cu siguranța, de unde au luat soții Stegaru virusul.

- Competitia dintre sotii Stegaru, in ograda familiei care si-a dorit sa-i cunoasca, a fost extrem de stransa! Si chiar daca Veronica si Viorel au fost in tabere de munca separate, cei doi s-au inteles admirabil.

- Senzații tari la inalțime - de asta au avut parte Vulpița și Viorel in Mamaia, cand au ajuns la telegondola. Și pentru ca a fost weekendul premierelor, soții Stegaru nu aveau cum sa plece de la mare fara sa incerce și aceasta experiența. Asta chiar daca Veronica iși simțea inima in gat!

- Scandaluri peste scandaluri in relația soților Stegaru. Dupa mini-vacanța la mare, pare-se ca in loc sa se intoarca relaxați și binedispuși, Viorel și Vulpița sunt mai tensionați ca niciodata. Ce s-a intamplat? Ei bine, și-au aruncat cuvinte grele din cauza unei escapade ale Veronicai.

- Rafaelo, Veronica și Viorel au filmat clipul melodiei "Om bogat sau om sarac" in mai multe locații. Cum arata locurile unde s-au transformat soții Stegaru in actorii principali ai piesei lansate de ei, impreuna cu Rafa.

- Vulpița și Viorel ajung pe zi ce trece tot mai sus. Inca o persoana publica iși dorește acum o colaborare bomba cu soții Stegaru. Leo de la Strehaia este dispus sa le ofere celor doi suma de un miliard de lei, in schimbul unui contract cu el pe o perioada de doua luni.

- Soare, plimbare si relaxare! De asta au avut parte sotii Stegaru intr-una din zilele din weekend. Vulpita si Viorel au facut o scurta excursie, pana la munte, unde s-au intalnit cu Roxana Vasniuc.