- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) nu va participa la ediția din acest an de la Roland Garros. Ediția din acest an de la Roland Garros este programata intre 30 mai – 13 iunie! UPDATE 12:40 / Prima reacție a lui Halep, dupa retragerea de la Roland Garros „Cu inima indoita anunț retragerea de la ediția…

- Simona Halep va lipsi de la Roland Garros dupa ce s-a accidentat la Roma. Sportiva trebuie sa se refaca și se confrunta cu o problema foarte grava ce o va putea ține departe de terenul de tenis pentru o perioada. Aceasta este conștienta ca va rata turneul, dar pune pe primul loc sanatatea și spera […]…

- Simona Halep a revenit, vineri, in Romania, dupa ce a evoluat si s-a accidentat la turneul de la Roma. Ea spune ca obiectivul ei este sa se refaca pana la JO de Tokyo (23 iulie - 8 august). "Ma tratez in tara, am incredere in medicii de aici. In aceasta perioada nu pot sa fac nimic, va fi…

- Vesti proaste pentru Simona Halep, dupa accidentarea suferita in turul II la Roma. Jucatoarea de tenis a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. La o ora dupa abandonul partidei cu Angelique Kerber, pe care o domina, Halep a anunțat ca e posibil sa fie vorba despre o ruptura musculara. Intr-o…

- Daca va trece de Angelique Kerber în turul al doilea, Simona Halep știe pe cine va întâlni în optimile de la Foro Italico. Jelena Ostapenko (49 WTA) a trecut de Ajla Tomljanovic (80 WTA) și ar putea sa se dueleze cu Simona Halep în turul al treilea de la Foro Italico.…

- A fost eliminata de la Madrid în optimi, iar puțin timp dupa înfrângerea cu Elise Mertens a anunțat o schimbare importanta: a renunțat la unul dintre antrenorii sai. Cum motiveaza Simona desparțirea de Artemon Apostu-Efremov"Așa am simțit! Am simțit ca a venit momentul…

- Ion Țiriac, in varsta de 81 de ani, patronul turneului de la Madrid, turneu ce a inceput saptamana aceasta, a redus premiile la ediția din 2021 a turneului de categorie WTA/ATP 1.000. Ce se intampla cu turneul lui Ion Țiriac de la Madrid Astfel ca turneul de la Madrid propune in acest an o rețeta […]…

- Pentru marea majoritate a jucatorilor de tenis turnelul de Grand Slam de la Roland Gaross este punctul zero in Europa. Este unul din cele mai importante turnee europene. Simona Halep declara ca acesta ar fi turneul la care și-ar dori sa se retraga din tenisul mondial. Importanța acestui turneu este…