Veste tristă pentru șoferi: Carburanții s-au scumpit din nou CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Pe site-ul unei benzinarii importante din Republica Moldova au fost afișate prețuri majorate la carburanți. Astfel, benzina cu cifra octanica 95 a ajuns la prețul de 20 de lei, benzina extra - 20 lei și 80 de bani, iar motorina standard costa 16 lei și 35 de bani un litru. De asemenea, gazul lichefiat se vinde cu 11 lei și 35 de bani. © Sputnik / Максим БогодвидCe spune ANRE despre informația privind noua majorare a prețurilor la carburanțiRecent, expertul Sergiu Ungureanu a explicat pentru Sputnik Moldova de ce au loc astfel de situații in țara noastra. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

