Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la aproape 50.000 de persoane confirmate cu coronavirusși de noua zile adauga peste 1.000 de cazuri pe zi. Numarul pacienților instare grava este in creștere, la fel și numarul deceselor. Pot noile masuri decise de Guvern sa scada numarul cazurilor de coronavirus, in perioada in care…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a comentat la B1 Tv noile masuri anunțate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.„Eu nu le vad ca pe niște restricții care vor avea un impact major in economie, le vad ca pe niște lucruri de bun-simț. Pana cand o sa avem un tratament și un vaccin, va…

- Conform ultimelor informații Guvernul grec a pus Romania pe lista țarilor permise sa trimita turiști in Grecia in aceasta vara, dar cu anumite condiții, mai ales dupa ce, conform surselor, ar fi 61 de romani descoperiți ca fiind infectați cu noul coronavirus. Dupa cazul romanului, de la inceputul…

- Incepand de astazi romanii care calatoresc in Cipru vor avea nevoie de autorizație de calatorie și de un permis special pentru persoanele nerezidente. Aceasta autorizație poate fi obținuta online dupa completarea unui chestionar de test negativ pentru COVID-19, anunța MAE. Noi reguli pentru romanii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi noile masuri de relaxare valabile de la 15 iunie, printre care redeschiderea mall-urilor, afterschool-urilor, caselor de pariuri si a piscinelor exterioare. Romanii care se vor intoarce din anumite tari nu vor mai fi obligati sa intre in izolare la domiciliu. Vor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi noile masuri de relaxare valabile de la 15 iunie, printre care redeschiderea mall-urilor, afterschool-urilor, caselor de pariuri si a piscinelor exterioare. Romanii care se vor intoarce din anumite tari nu vor mai fi obligati sa intre in izolare la domiciliu.

- Veste buna pentru romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia sau Bulgaria anul acesta. Premierul Ludovic Orban a comunicat in ședința BEx PNL ca in aceste zile se lucreaza la un pachet de masuri care sa fie aplicate dupa data de 15 iunie si care sa le permita celor care vor sa se bucure de…

- Primele masuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetațenilor romani reveniți in țara dupa pierderea locurilor de munca din strainatate, a transmis Ministerul Muncii, intr-un…