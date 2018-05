Stiri pe aceeasi tema

- Monica Vidreanu, tanara de 19 ani din Vidra, care a murit dupa ce a fost batuta de prietenul sau, a fost inmormantata joi in cimitirul din sat. Tanara a fost condusa pe ultimul drum de tineri și batrani, de consateni și colegi, de prieteni și rude. Monica iși va dormi…

- O veste teribila zdruncina din temelii lumea sportului acum un an: Vasile Turcu, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Liga 1, ani de zile actionar la Dinamo, a fost gasit strangulat in casa. Barbatul incercase sa isi puna capat zilelor din cauza datoriilor, iar pana la urma actiunea…

- Doliu in lumea artistica si a filmului. Unul dintre cei mai mari cascadori romani a incetat din viata. Adrian Pavlovschi a murit joi seara. Vestea a fost data pe retelele sociale de un coleg de la Uniunea Cascadorilor din Romania.

- Actorul Alex Beckett a incetat din viața pe neașteptate, au titrat jurnaliștii din presa internaționala. Agentul sau, Gavin Denton-Jones, a confirmat trista veste, insa nu a oferit informații despre moartea starului. Alex Beckett este cunoscut și pentru rolul pe care l-a jucat in comedia „Perfect Curve”,…

- Scenarist si producator de televiziune din SUA, Steven Bochco a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte. Acesta era bolnav de leucemie. even Bochco este autorul unor serii precum „NYPD Blue”, „Hill Street Blues” sau „LA Law”. A decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi…

- Un mare manelist și cantareț de muzica de petrecere trece prin momente grele din punct de vedere al starii de sanatate. Este vorba despre solistul formației Generic, Dan Ciotoi. Artistul a ajuns din nou pe mana medicilor, pentru o alta intervenție chirurgicala.

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul acesteia, in varsta de 7 ani, a decedat dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia avut loc azi noapte in satul Șestaci din raionul Șoldanești.