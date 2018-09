Stiri pe aceeasi tema

- Tom Hardy, unul dintre cei mai iubiți actori, a vorbit într-un interviu despre ce ar prefera sa faca pe viitor. El a spus ca ar prefera sa plece si sa caute o plaja privata pe care sa locuiasca decat sa mai apara in filme. ”La varsta mea, nu stiu ce vreau…

- S-a facut un nou pas spre acuzarea influentei rusesti in finantarea campaniei pro-Brexit la referendumul din 2016. Arron Banks, patronul unei companii de asigurari care a donat 8,4 milioane de lire (9,4 milioane de euro) campaniei "Leave EU" dusa de liderul de extrema dreapta Nigel Farage, a mintit…

- Cantaretul croat Oliver Dragojevic, indragit și apreciat de milioane de oameni din intreaga lume, intre care și cateva mii de banațeni... The post O legenda a muzicii pop, indragita și de mii de banațeni, s-a stins din viața. Vestea morții artistului a indoliat milioane de fani! appeared first on Renasterea…

- Balerina britanica Gillian Lynne, coregrafa unor musicaluri celebre, printre care "Cats" sau "The Phantom Of The Opera", a murit duminica, la varsta de 92 de ani, conform unui anunt facut de sotul sau pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Cu inima franta" actorul Peter Land a anuntat…

- Veste trista. Unul dintre cei mai buni fotografi din Republica Moldova, Valerii Corcimari s-a stins din viața in munții din Italia. In anul 2017 a devenit specialist principal (fotograf) in Serviciul de presa al Aparatului Președintelui Republici Moldova, Igor Dodon.

- O femeie de 22 de ani a fost condamnata vineri, la Londra, la inchisoare pe viata pentru planificarea unui atentat la British Museum, un proiect in care au fost implicate de asemenea mama sa si sora mai mica, transmite AFP, preluata de Agerpres. Pedeapsa pentru Rizlaine Boular mai prevede si…

- In ultimii ani de viața, actorul Leslie Grantham a trait in Bulgaria, unde a jucat intr-un serial numit "The English Neighbour". La inceputul acestei saptamani, el s-a intors in Anglia din cauza problemelor de sanatate și ca sa fie consultat de medicii englezi. Doliu in lumea muzicii,…

- Cunoscuta interpreta e muzica populara, Natalia Gliga, in varsta de 77 de ani s-a strins din viața aseara, in urma unei comoții cerebrale. Benone Sinulescu a declarat ca soțul artistei ar fi gasit-o azi-noapte, fara suflare, in dormitor.