Stiri pe aceeasi tema

- O concurenta de la The Voice s-a stins din viața a murit la 43 de ani. Din pacate, lupta cu cea mai grea boala a secolului i-a fost fatala. Aceasta suferea de cancer la san, conform 20minutos.es. O concurenta de la The Voice a pierdut lupta cu cancerul Natasha Stuart a participat la ultima ediție […]…

- O concurenta care a participat la show-ul "The Voice" Australia a murit la varsta de 43 de ani. Aceasta suferea de cancer la san, relateaza 20minutos.es.Natasha Stuart a participat la ultima ediția a concursului "The Voice" Australia și a facut parte din echipa antrenata de Delta Goodrem.View this post…

- A trecut exact o luna de cand fotografa Irina Grabazei a facut publica drama familiei sale. Tanara mamica a marturisit printr-o scrisoare ravasitoare ca Robert sufera de amiotrofie spinala - o boala genetica care presupune pierderea nervilor motori. Cu fiecare zi, acesti copii pierd din puteri.…

- Allee Willis, textiera care a avut o contribuție importanta in crearea melodiei pentru serialul Friends, a murit la 72 de ani. A caștigat un premiu Grammy și a fost nominalizata la premiile Emmy, iar in 2018 a fost adaugata in galeria Songwriters Hall of Fame. I’ll be…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- Cantaretul britanic Elton John (72 de ani) a vorbit, intr-un nou interviu, despre perioada in care se lupta cu cancerul de prostata si despre greutatile pe care le-a intampinat in timpul recuperarii, marturisind ca se considera norocos ca a supravietuit.

- Denis, un baiețel de aproape 10 ani traiește o adevarata drama. La varsta la care copiii ar trebui sa se joace și sa e bucure de viața, Denis se lupta, la propriu, cu o boala cumplita: un cancer galopant! Familia baiețelului este disperata, caci urmatorul pas pe care trebuie sa-l faca micuțul este vizita…

- Leo Iorga, solistul trupei Compact, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, dupa o lupta crancena și de ani buni cu cancerul. Intr-un interviu mai vechi, artistul marturisea ca in aceasta bata...