Veste tristă în lumea presei! O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață Reporterița Lana Jones a murit intr-un spital din Anglia, la varsta de 62 de ani. Toți cunoscuții ei sunt in șoc. Potrivit apropiaților, jurnalista incepuse sa se simta foarte rau cu o seara inainte și s-a dus la culcare mult mai devreme decat de obicei. A doua zi, insa, evenimentul dramatic s-a produs. Soțul ei a gasit-o intinsa pe podea și a chemat imediat salvarea. In drum spre spital, aceasta a suferit un stop cardio-respirator și a mai avut unul chiar pe masa de operație. Din pacate, medicii nu au reușit sa o salveze, potrivit BostonHerald. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

