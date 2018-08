Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) s-a intalnit vineri cu conducerea Ministerului Transporturilor si a Metrorex, cu care nu s-a inteles insa in privinta revendicarilor, iar sindicalistii anunta ca vor continua luni si marti protestele in fata sediului Guvernului. Principala revendicare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a raspuns, vineri 24 august a.c., solicitarii la discutii facuta de liderii sindicatului Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) dupa actiunile de pichetare organizate in cursul saptamanii in fata ministerului. Conform solicitarii sindicatului s-a avut in vedere…

- "Ministrul Transporturilor Lucian Sova considera ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale. Discutiile despre aceste spatii comerciale sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor",…

- Hotararea de Consiliu Local Municipal, prin care politistii locali sunt dati afara daca nu promoveaza testarile sportive, a fost subiect de dezbatere in sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii. Potrivit avocatilor agentilor, conditionarea stipulata in decizia autoritatilor este abuziva…

- Circa 400 de sindicalisti USLM - salariati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou picheteaza luni, intre orele 12:00 si 14:00, Ministerul Transporturilor. Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august, protestatarii sa picheteze sediul Guvernului,…

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, va sustine joi o conferinta de presa, in cadrul careia vor fi prezentate actiunile intreprinse la nivelul ministerului pe care il conduce, in primele sase luni de mandat.Potrivit unui anunt al Ministerului Transporturilor, evenimentul incepe la ora 11:00 si va…

- Discutiile despre spatiile comerciale din statiile de metrou sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, ministrul de resort, Lucian Sova, sustinand la intalnirile cu reprezentantii sindicatelor ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv…