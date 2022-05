Stiri pe aceeasi tema

- Veste excelenta pentru proprietarii mașinilor electrice! Ministrul Mediului a anunțat, cu puțin timp in urma, decizia publicata in Monitorul Oficial referitoare la mașinile electrice. Potrivit lui Tanczos Barna, proprietarii mașinilor cu emisii zero vor avea de acum un avantaj in plus fața de cele cunoscute…

- Banca Mondiala a facut anunțul crunt despre prețurile alimentelor, astfel ca sunt vești triste pentru milioane de romani. S-a anunțat cat vor mai trebui sa indure romanii prețurile mari la alimentele de baza. Toate detaliile, in randurile de mai jos. Veste proasta pentru milioane de romani. Ce anunț…

- Tragedie la Dinamo! Un jucator de polo de la echipa din „Ștefan cel Mare” a decedat in timpul duelului cu Rapid București, scrie ProSport.ro . Conform informațiilor aparut, sportivului i s-a facut rau și a ieșit la marginea terenului. Dupa ce s-a așezat pe banca și-a pierdut cunoștința, iar intervenția…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 2-a din play-off si play-out: PLAY-OUT, FC Botosani – UTA Arad 1 – 0, Enriko Papa (FC Botosani) PLAY-OFF, FC Voluntari –…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, se implica in conflictul dintre Peluza Nord și jucatorii roș-albaștrilor. CONTEXT: Peluza Nord, extrem de tacuta pe durata partidei cu FC Voluntari, i-a luat in colimator pe Florin Tanase și Razvan Oaida, cei doi jucatori care au refuzat sa salute galeria…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 26-a: FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1 – 1, Alexandru Ionita (Rapid) Farul Constanta – FC Voluntari 3 – 0, […] Articolul…

- Procesul care va decide daca Gaz Metan reintra in insolvența a fost amanat pana pe 15 martie 2022. Daca ar fi intrat astazi in insolvența, Gazul ar fi scapat de datoriile catre foștii angajați, lucru care nu s-a intamplat. Din informațiile obținute de GSP.ro, pe 23 februarie va avea loc procesul cu…

- Veste uriașa despre tulpina Omicron. Ministrul Sanatații vine cu detaliile aflate. Care este anunțul de ultim moment al lui Alexandru Rafila? De asemenea, oficialul a subliniat ca se așteapta ca in cursul saptamanii sa avem sub 20.000 de cazuri pe zi. Ce trebuie sa știe toți romanii și cum arata situația…