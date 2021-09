Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 4-a a Ligii I este programata a se disputa pe parcurusul a patru zile: azi, sambata, duminica și luni. Meciurile vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport. Campioana en-titre, CFR Cluj, va evolua azi, de la ora 21:30, in deplasare cu CS Mioveni. Programul complet…

- Veste teribila pentru Simona Halep. Numarul 10 WTA nu a mai participat la un turneu de la accidentarea suferita la Roma, in 12 mai. Halep a fost nevoita sa renunțe la competițiile de la Rolland Garros, Wimbledon, dar și la Jocurile Olimpice. Ușor, dar sigur, campioana din Romania a coborat și in ierarhia…

- La o saptamana distanța de cand a anunțat ca Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, Marcel Ciolacu are inca o veste teribila pentru Clotilde Armand. Liderul PSD este convins ca semnaturile pentru convocarea unui referendum pentru demiterea lui Armand vor fi stranse,…

- ​CFR Cluj a avut parte de un meci dificil cu nou-promovata U Craiova 1948, în prima etapa din noul sezon de Liga 1. Campioana României s-a impus cu 3-2 în fața echipei pregatite de Adrian Mutu, golul victoriei fiind înscris în minutul 75.Trupa lui Marius Șumudica…

- Operatorul Distributie Oltenia acorda angajaților o zi libera in data de 20 iulie 2021, cu prilejul Zilei Energeticianului, astfel ca Centrele de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia iși intrerup activitatea marți, 20 iulie 2021. Incepand cu data de 21 iulie, programul de funcționare va fi reluat…

- Andrei Radu, fundașul lui Dinamo, fost jucator la CFR Cluj, a urmarit din tribunele Arenei Naționale infrangerea la penalty-uri a campioanei in fața lui CSU Craiova, in Supercupa Romaniei, detalii AICI. „Aș fi vrut sa caștige CFR, dar din pacate nu s-a intamplat. Am venit sa vad un meci frumos, intre…

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul primelor doua etape din Liga I. Noul sezon competițional va fi deschis joi, 15 iulie, de partida FC Botoșani – FCSB. Prima runda se va desfașura pe durata a cinci zile, etapa de debut urmand a fi inchisa de partida Dinamo – FC Voluntari. FC Argeș va…