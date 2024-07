Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer cu rezultat fals pozitiv pentru cocaina la Drugtest a cerut daune morale și materiale de la Poliție, dar doua instanțe i-au respins cererea. „Nu orice ingerința a autoritaților statului in drepturile unei persoane poate duce la o incalcare a drepturilor acesteia, de natura a justifica acordarea…

- Acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda și spalarea banilor, interlopul Fane Vancica a sperat ca va scapa de dosar, in condițiile in care articolul de lege care incrimina 34 de fapte comise de el a fost declarat neconstituțional. Insa...

- Aryna Sabalenka, a treia jucatoare a lumii, s-a retras de la Wimbledon 2024! Bielorusa in varsta de 26 de ani a declarat „forfait” luni, din cauza unei accidentari la umarul drept. Ea ar fi trebuit s-o infrunte in primul tur pe americanca Emina Bektas, 107 WTA. Sabalenka era una dintre candidatele la…

- Veste proasta pentru fostul șef al Poliției Cluj. Cererea lui Mihai Rus de a se intoarce in funcție a fost respinsa de catre Curtea de Apel Cluj. Se pare ca ghinionul se ține scai de Mihai Rus, chestorul șef al Poliției Cluj. Acesta a fost plasat sub control judiciar și suspendat din funcție. Acum,…

- Veste proasta pentru Dorian Popa. Tanarul cunoscut drept cantareț, actor și vlogger va ajunge in fața instanței, fiind trimis in judecata de catre procurori, dupa ce a fost prins pe picior greșit, la volan, in toamna anului trecut. Dorian Popa a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului…

- Vești proaste pentru Dinamo dupa salvarea de la retrogradare. „Cainii” au aflat miercuri faptul ca mai au de așteptat pana sa iasa din insolvența, ceea ce inseamna inca un sezon compromis pentru formația alb-roșie. Astazi, Tribunalul București a amanat inca o data procesul cu fostul antrenor Mircea…

- Danezu - interlopul din gruparea Ghenosu care a mutilat pe viața un politist, apoi a omorat un deținut, fiindca respectivul fuma in celula – a pierdut definitiv razboiul cu Administrația Penitenciarelor.