Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova, cap de serie numarul 22, s-a retras luni din turneul de la Wimbledon, Grand Slam-ul londonez pe iarba, inaintea primului meci cu britanica Emma Raducanu, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

- Al treilea turneu de Mare Șlem al anului debuteaza luni, iar in prima zi vor evolua patru dintre cele șase romance prezente pe tabloul principal. Irina Begu (33 de ani), Sorana Cirstea (34 de ani), Anca Todoni (19 ani) și Jaqueline Cristian (26 de ani) sunt „tricolorele” care iși vor disputa meciurile…

- Simona Halep spune adio JO de la Paris. Fostul numar 1 mondial in tenisul feminin nu va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, eveniment programat intre 26 iulie și 11 august 2024. Federația Romana de Tenis (FRT) a anunțat ca Simona Halep nu a indeplinit criteriile necesare pentru a participa la…

- Mai mulți membri ai familiei regale britanice s-au reunit, miercuri, pe hipodromul Ascot din Berkshire pentru a participa la cea mai prestigioasa cursa de cai a anului. Kate Middleton nu a fost insa prezenta la eveniment, scrie protv.ro .

- Turneul final din Germania, programat intre 14 iunie și 14 iulie, ar putea fi privat de folosirea Video Assistant Referee! Firma Ballinno din Țarile de Jos a dat UEFA in judecata și susține ca forul de la Nyon i-a copiat tehnologia video pentru a evalua fazele controversate de ofsaid. Primul termen…

- Iga Swiatek și Aryna Sabalenka se vor intalni intr-o noua finala puternica a unui turneu WTA! Cele doua sportive, primele din clasamentul mondial, vor lupta pentru supremație la Roma, asta dupa ce in urma cu doar doua saptamani s-au duelat și in ultimul act de la Madrid. Finala turneului de la Roma…

- Un numar de 21 de percheziții in mai multe județe din Romania, alte 6 in Italia și inca 2 in Austria au dus la destructurarea unei rețele de traficanți de migranți din Asia și Africa, prin Romania, spre Vest.

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz (20 de ani, locul 3 mondial) s-a retras de la ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo din cauza unei accidentari. Campionul de la US Open 2022 și Wimbledon 2023 a suferit o accidentare la antebrațul drept și nu va mai participa la turneul care se disputa in perioada 7-14…