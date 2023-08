Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat vineri ca in perioada urmatoare, Guvernul, va iesi cu un act normativ prin care 50% din consumul de combustibil din anul 2022 va fi subventionat cu 2 lei pe litru.„Fermierii au fost foarte afectati de cand a inceput acest razboi absurd dar ce pot sa…

- Cozile kilometrice de camioane pline cu cereale care așteapta sa intre in portul Constanța ar putea sa dispara in scurt timp, promit oficialii romani, care se pare ca au gasit și soluția pentru a fluidiza traficul. Concret, este vorba de crearea de parcari la intrarea in portul Constanța, care sa permita…

- Bulgarii vor construirea unui nou pod peste Dunare, intre Giurgiu și Ruse, iar Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BRED) este interesata sa investeasca in acest proiect. BRED dorește sa finanțeze proiectul celui de al doilea pod peste Dunare intre Romania și Bulgaria, dar și alte proiecte…

- De mai aproape cinci luni de zile, la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) se practica metoda „lupul paznic la oi” ca urmare a faptului ca angajații au ajuns sa fie controlați de catre o directoare declarata incompatibila de Agenția Naționala de Integritate (ANI) și de catre instanța suprema. Incompatibila…

- O interpelarea parlamentara adresata noului ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu-„Busi”, a scos in evidența o aberație incredibila privind acordarea subvențiilor catre fermieri. „Trebuie sa pastrezi o suprafața de teren necultivata de 5% din totalul suprafeței cultivate, ca sa…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prezentat joi Executivului, in prima lectura, proiectul ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, care are ca scop implementarea unui…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a decis eliberarea din functie, la cerere, a mai multor consilieri ai premierului. Astfel, potrivit deciziilor publicate luni in Monitorul Oficial, au fost eliberati din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului: Mara Mares, Iulian Chifu si Valentin-Sorin…

- Cabinetul Marcel Ciolacu are 18 ministere, cu doua mai puțin decat guvernul Ciuca, dar numarul secretarilor de stat și subsecretarilor de stat aflați in subordonarea și coordonarea Guvernului este uriaș. Zestrea lui Ciuca lasata lui Ciolacu: 161 de secretari de stat și 56 de subsecretari de stat Fostul…