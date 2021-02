Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) e in pericol sa absenteze de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Ibericul a suferit o accidentare la spate, motiv pentru care a ratat deja primul meci de la ATP Cup. ...

- Tenismenul elvetian Roger Federer, locul 5 ATP, si-a anuntat revenirea în competitii la turneul de 250 de puncte de la Doha, programat între 8 si 13 martie, la mai mult de un an de la accidentarea suferita la genunchi.Federer a câstigat editiile 2005, 2006 si 2011 ale competitiei…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, a declarat forfait pentru meciul pe care trebuia sa-l dispute, marti, in ATP Cup, impotriva australianului Alex de Minaur, locul 23 ATP., potrivit news.ro Nadal a acuzat dureri la spate si a decis sa nu riste nimic inaintea Australian Open.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr.2 mondial, a afirmat, duminica, ca se simte pregatit sa joace, incepand de marti la ATP Cup de la Melbourne, pentru a-i distra pe fanii tenisului care "sufera" peste tot in lume din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza AFP. Starul spaniol,…

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) se afla la Adelaide, in așteptarea turneului de Mare Șlem de la Australian Open. Ibericul a oferit o prima reacție publica dupa apariția discuțiilor aprinse legate de condițiile de carantina din Australia. Spaniolul a fost criticat pentru faptul ca nu ia atitudine in…

- Rafael Nadal a stabilit o noua performanta in acest final de an. Ibericul a devenit al treilea jucator, incepand din 1973, clasat timp de 800 de saptamani consecutive in Top 20 ATP, dupa americanul Jimmy Connors si elvetianul Roger Federer. Nadal, acum in varsta de 34 ani, a intrat pentru prima oara…

- Atat Simona Halep, cat și celelalte sportive care vor participa la Australian Open 2021 au un nou motiv de bucurie. Organizatorii nu vor diminua premiile in ciuda pandemiei provocate de coronavirus. Premiile acordate la Roland Garros, dar si la alte turnee importante disputate fara spectatori, au fost…