Greva generala din invațamant va continua pe termen nedeterminat, este concluzia discuțiilor dintre sindicaliști și reprezentanții puterii. Greva din invațamant are ca prima consecința directa modificarea Calendarului inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2023-2024, noile date fiind anunțate deja de catre Ministerul Educației. Profesorii, fara libere de Rusalii? In perioada 1-5 iunie, bugetarii vor […]