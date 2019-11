Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a postat, joi, pe Facebook, un mesaj de multumire pentru Daniel Dobre, alaturi de care a obtinut succese in acest an, ea notand ca incheie colaborarea cu antrenorul “cu un trofeu la Wimbledon si o mare prietenie”.

- WTA a anunțat azi nominalizarile pentru antrenorul anului. Pe lista nu se regasește Daniel Dobre, cel alaturi de care Simona Halep a caștigat turneul de la Wimbledon. WTA a decis sa nominalizeze trei antrenori. Pe lista sunt Craig Tyzzer, antrenorul lui Ashleigh Barty, Torben Beltz, antrenorul lui…

- Simona Halep, 28 de ani, 5 WTA, de abia așteapta sa reinceapa colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill, 53 de ani. In emisiunea moderata de Catalin Maruța la Pro TV, sportiva din Constanța l-a laudat pe tehnicianul de la antipozi. ,Din punctul meu de vedere, Darren Cahill este cel mai bun…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) va avea o echipa numeroasa la Turneul Campioanelor. Campioana de la Wimbledon a vorbit despre rolurile pe care le vor avea Darren Cahill și Daniel Dobre. Turneul Campioanelor, gazduit in premiera de Shenzhen (China), se va disputa in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.…

