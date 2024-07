Stiri pe aceeasi tema

- Comedianul Bob Newhart, care a marcat televiziunea americana in anii 1960 si 1970 si care mai recent a jucat rolul profesorului Proton in serialul "The Big Bang Theory", a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat joi agentul sau, informeaza AFP.

- Pe fostul pilot, Titi Aur, il cunoaște foarte multa lume, dar pe fiica lui nu o știe foarte multa lume Aceasta are o familie superba și i-a calcat pe urme tatalui sau. Iata cum arata Ramona și cu ce se ocupa. Cu ce se ocupa fiica lui Titi Aur Tit Aur a castigat 51 de […] The post Toata lumea il știe…

- Veste trista in lumea showbiz-ului romanesc. Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, a murit la doar 35 de ani, dupa o lupta grea cu cancerul.Anca Molnar a descoperit ca are cancer dupa ce a inceput sa aiba dureri de cap tot mai frecvente și intense.

- Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV este cautat cu drone, scafandri și caini de urma, dupa ce a disparut fara urma in timp ce era in vacanța, in Grecia. Acesta a ieșit sa se plimbe și nu s-a mai intors.

- Aproape 7 ani au trecut de la moartea Denisei Raducu și se pare ca artista ar fi fost uitata de cei care spuneau ca sunt fanii ei și cei care ii ascultau muzica! Iata cum arata acum mormantul celebrei cantarețe și ce i-a deranjat pe romani, dupa ce au vazut imaginile.

- Lionel Messi si Gerard Pique i-ar fi cerut lui Luis Rubiales, in timpul pandemiei Covid 19, sa gaseasca o solutie cu presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pentru a compensa pierderile salariale cauzate de Covid, potrivit dezvaluirilor The Objective, informeaza L'Equipe. ...

- In urma cu 13 ani, pe 10 mai a anului 2011, in urma unui accident, cariera de fotbalist a lui Mihai Neșu se oprea brusc și tragic. De atunci și pana astazi, viața sa s-a schimbat total. Astazi, la 41 de ani, vede viața altfel, și și-a dedicat-o copiilor cu disabilitați. Recent au aparut și […] The post…

- Probabil cel mai cunoscut crescator de ovine din judetul Arad, dar si unul dintre cei mai cunoscuti din toata tara, Ioan (Nelu) Branga, a murit... The post Doliu in lumea oierilor. A murit Ioan Branga, unul dintre cei mai cunoscuți crescatori de oi din Romania, cu afaceri al Socodor appeared first on…