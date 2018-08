Stiri pe aceeasi tema

- Liam Fox, ministrul britanic al Comerțului, a declarat duminica in cadrul unui interviu ca probabilitatea unui Brexit fara acord crește, din cauza „intransigenței” de care da dovada Comisia Europeana, relateaza BBC, conform Mediafax.Ministrul Comerțului a declarat ca șansele ca Marea Britanie…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Noul ministru pentru Brexit al Marii Britanii, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze, transmite Bloomberg.

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…