- Marius Lupu, inaintea returului cu SCM Zalau: “Cu concentrare maxima, trecem mai departe”, afirma golgheterul CSO Cugir CSO Cugir are sambata, 15 mai, de la ora 17.30, un meci “de totul sau nimic”, returul barajului cu SCM Zalau, in care echipa condusa de Lucian Itu este obligata sa remonteze un ecart…

- CSO Cugir, video motivațional inaintea returului barajului de promovare cu SCM Zalau CSO Cugir incearca minunea, sa remonteze ecartul de doua goluri din tur, dupa infrangerea din Salaj, din prima manșa a barajului de promovare in Liga a 2-a. Sambata, la ora 17.30, pe Arena „CSO”, se disputa intalnirea…

- FOTO, LIVE-TEXT: SCM Zalau – CSO Cugir, in prima manșa a barajului pentru Liga a 2-a CSO Cugir, campioana Seriei a 9-a din Liga a 3-a, jde la ora 18.00, sub Meseș, pe Stadionul “Municipal”, cu SCM Zalau (ocupanta locului secund in Seria a 10-a), prima manșa a barajului de promovare in eșalonul superior…

- O noua serie din „Misiune imposibila”. Fara Tom Cruise și Jon Voight, dar cu Cebotari, Bobaru, Chirila, Otelița sau Burlacu. Inclusiv distribuția te face sa ințelegi ca Aerostar va avea cu adevarat o misiune imposibila in ceea ce privește evitarea retrogradarii din eșalonul secund. „Aviatorii” se prezinta…

- FC Farul Constanta a castigat la ''masa verde'' meciul cu Universitatea Cluj, din etapa a 11-a a Ligii a II-a de fotbal si a urcat pe loc de play-off. ''Respinge plangerea AS FC Universitatea Cluj, ca neintemeiata. Admite sesizarea Departamentului de Competitii al FRF. In baza art. 79/9, coroborat…

- Politica pumnului in gura continua la FR Handbal. Pentru ca a criticat modul de desfașurare al competiției, fostul selecționer a fost ”scos la tabla” Comisia de Disciplina din cadrul FRH a decis sancationarea antrenorului de la HC Zalau cu suma de 1.000 de lei, dupa ce tehnicianul a criticat modul in…

- Danuț Lupu, 53 de ani, fost jucator important al lui Dinamo, afirma ca eforturile fanilor-acționari din DDB nu vor fi suficiente pentru ca gruparea din Ștefan cel Mare sa aiba un viitor stabil din punct de vedere financiar. „Nu știu cați fotbaliști și-ar dori sa vina la Dinamo, acum, cand toata lumea…

- CSO Cugir și-a clarificat zilele trecute programul jocurilor de verificare pe care urmeaza sa le dispute pana la startul sezonului de primavara, primul meci oficial fiind in deplasare, cu Unirea Ungheni, vineri, 12 martie, de la ora 15.00, contand pentru runda a 11-a a Seriei a 9-a din Liga a 3-a. Astfel,…