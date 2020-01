Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa posibila condamnare care il paște la orizont, Gheorghe Dinca mai primește inca o lovitura. Principalul suspect in cazul ororilor din Caracal ar urma sa plateasca o suma uriașa, suma investita in ancheta efectuata in dosarul Caracal. Nici complicele lui, Ștefan Risipițeanu, nu scapa fara sa…

- Rechizitoriul prin care procurorii DIICOT l-au trimis in judecata pe Gheorghe Dinca nu contine doar informatii tulburatoare, ci si doua desene care au fost analizate de specialisti. "Monstrul din Caracal" a fost pus sa isi deseneze victimele, iar modul in care a facut-o dezvaluie lucruri halucinante…

- Judecatorii Tribunalului Olt au decis - Gheorghe Dinca va ramane dupa gratii! El ceruse arest la domiciliu. Dinca are la dispoziție 48 de ore pentru a contesta decizia magistraților.Paul Stanescu il lauda pe Marcel Ciolacu la scena deschisa: A repus PSD-ul pe șine Magistratii Tribunalului…

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Detalii terifiante oferite de Gheorghe Dinca anchetatorilor cu privire la chinurile indurate de Luiza Melencu in casa sa. Monstrul din Caracal se afla la sediul DIICOT inca de la ora 10 și vreme de cateva ore a dat declarații in scris despre cele petrecute in casa sa. Dinca a scris, conform Romania…

- Vești de ultima ora. Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, barbatul care a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu in bataie dupa ce le-a luat la ocazie și le-a violat, s-a spovedit. Conform Romania TV, Dinca a cerut sa discute cu un preot, caruia cel mai probabil i-a marturist…

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.