- Ploile torentiale vor continua, avertizeaza meteorologii. Exista atenționari meteo și pentru sambata și pentru duminica pentru Brașov. Dupa codul portocaliu, vine codul galben! Pana duminica dimineata (1 iulie 2018), Brașovul ramane sub avertizare meteo pentru instabilitate atmosferica. Potrivit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe rauri din 19 judete, dar si o atentionare Cod galben ce vizeaza bazine hidrografice din 30 de judete, pana pe 1 iulie, printre care si raurile din Dobrogea. Potrivit Institutului National…

- Codul este in vigoare pana la ora 16:35 și vizeaza zonele: Savarșin, Barzava, Conop, Varadia de Mureș și Bata. In aceste localitați sunt preconizate ploi intense de 25-30 l/mp, fiind așteptate și intensificari de scurta durata ale vantului precum și descarcari electrice.

- Ploile continua. Aproape jumatate de țara se afla sub cod galben de ploi torențiale. Avertizarea ANM a intrat in vigoare, incepand de miercuri spre joi, de la ora 3.00, fiind valabila pana joi noapte, la ora 23.00. Anterior, mai multe județe s-au aflat sub cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni.…

- Vreme extrema, vineri în România. A intrat în vigoare de la ora 6 dimineata un COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata si cantitați de apa însemnate, valabil pe tot parcursul zilei în 31 de judete.

- Ploile torențiale ne-au dat batai de cap in ultima perioada, insa meteorologii au vești bune. In urmatoarele zile, vremea se va incalzi. Cateva zone din țara, insa, sunt sub avertizare de cod galben de ceața.

- Codul portocaliu este in vigoare pana la ora 15:30. Se vor semnala: frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula 35-40 l/mp, precum și intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de dimensiuni mici și medii. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu și cod galben de inundații pentru mai bine de jumatate de țara.Codul portocaliu este valabil in zonele urmatoare: - In intervalul 16.06.2018 ora 22:00 – 18.06.2018 ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice:…