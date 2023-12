Veste proastă! Valoarea cardurilor sociale se reduce la jumătate! De când se va întâmpla asta O veste buna și una mai puțin buna pentru romanii cu venituri mici. S-a aflat pe finalul anului 2023. Ce a decis Guvernul? S-a aflat ca sumele primite de beneficiarii voucherelor sociale – cele destinate pentru anumite categorii de persoane defavorizate – ar urma sa fie reduse la jumatate. E drept ca nu in anul […] The post Veste proasta! Valoarea cardurilor sociale se reduce la jumatate! De cand se va intampla asta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele singure și familiile cu venituri reduse vor beneficia și in urmatorii patru ani de sprijin de la stat pentru cumpararea de alimente, sub forma unor tichete sociale pe suport electronic. Insa, sumele primite de beneficiarii voucherelor sociale de sanatate vor fi reduse la jumatate.Potrivit…

- Persoanele singure și familiile cu venituri reduse vor beneficia și in urmatorii patru ani de sprijin de la stat pentru cumpararea de alimente, sub forma unor tichete sociale pe suport electronic. Exista insa și o veste proasta. Potrivit OUG 115/2023, aparuta recent și care conține mai multe masuri…

- Cresc amenzile de circulație de la 1 ianuarie 2024. Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda incepand cu anul 2024. Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda incepand cu anul 2024, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal-bugetare…

- Guvernul scade la jumatate finanțarea pentru fotovoltaice și reduce semnificativ tichetele pentru programul Rabla, conform „ordonanței trenuleț” publicate de Ministerul Finanțelor. Cea mai mare scadere este pentru programul Rabla Plus, unde subvenția scade de la 10.000 de euro la 2.000 de euro.

- Salariul minim a fost majorat in octombrie la 3.300 de lei, astfel ca se discuta si despre cresterea punctului de amenda.Punctul de amenda este 10% din valoarea salariului minim, dar de cativa ani aceasta valoare a fost inghetata la 145 de lei. Ei bine, se ia in calcul alinierea punctului…

- Veste proasta pentru șoferii romani! Este posibil ca, incepand cu 1 ianuarie, punctul de amenda sa creasca, daca Guvernul va aplica legea, fara derogari. Teoretic, conform legii, punctul de amenda este 10% din valoarea salariului minim, dar de cațiva ani aceasta valoare a fost inghețata la 145 de lei.…

- Ce se intampla cu cardurile sociale in 2024? Acestea au fost un mare ajutor pentru romanii cu o situație financiara precara, insa mulți se intreaba ce se va intampla cu cardurile sociale anul viitor. Va mai oferi Guvernul ajutorul financiar? Ce se intampla cu cardurile sociale in 2024? In jur de 2,5…

- Guvernul va adopta astazi creșterea salariului minim pe economie, fapt care ar trebui sa fie o veste buna pentru romani. Cati bani in plus vor primi romanii dupa cresterea salariului, de fapt. Se intampla chiar de la 1 octombrie 2023. Creștere salariu minim pe economie 1 octombrie 2023 Salariul minim…