Stiri pe aceeasi tema

- HBO Max vine cu o veste foarte proasta pentru toți clienții. Ce se intampla cu producțiile din mai multe țari europene Discovery a decis ca este timpul sa faca economii, iar pentru asta a facut o modificare drastica. Abonații HBO Max din Romania și din alte țari au putut observa schimbarea fara nicio…

- Florin Citu a spus ca plafonarea pretului la combustibil la 6 lei pe litru, cum ”a auzit” ca doresc social-democratii, ar duce la penurie. ”Ce companie ar mai aduce benzina si motorina in Romania sa vanda la un pret mult mai mic decat cel determinat de piata?”, se intreaba fostul ministru al Finantelor.…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, nu va fi extradat din Italia. Avocatul lui Mario a declarat ca judecatorii din peninsula au respins mandatele europene de arestare, conform Digi24. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune ca judecatorii de la Curtea de Apel…

- Fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal nu va fi extradat din Italia. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune ca judecatorii din peninsula au respins mandatele europene de arestare. Avocatul lui Mario Iorgulescu spune ca judecatorii de la Curtea de Apel din Milano au respins cele doua mandate europene…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott. Opinia avocatului general…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott, citat de Reuters .…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott, transmite Reuters,…

- In ultima vreme, tot mai mulți șoferi sunt tentați sa nu poarte centura de siguranța in mașina, mai ales cand stau cu orele in trafic din cauza aglomerației. Ei bine insa, noi venim cu o veste proasta, și anume ca amenda este destul de mare incat sa schimbi acest obicei, care nu te ptotejeaza nici de…