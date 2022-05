Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va ramane "pentru totdeauna" in sudul Ucrainei, a declarat, vineri, parlamentarul rus, Andrei Turciak, in timpul unei vizite la Herson, oras ucrainean asupra caruia Moscova pretinde ca si-a impus controlul inca din luna martie. Este pentru prima data cand un inalt responsabil rus anunta intentia…

- Rusia va ramane „pentru totdeauna” in sudul Ucrainei, a declarat vineri un inalt responsabil parlamentar rus, Andrei Turciak, in timpul unei vizite la Herson, important oras ucrainean asupra caruia Moscova pretinde ca si-a impus controlul inca din luna martie, informeaza AFP,

- Forțele ruse fac tot posibilul pentru a distruse ”orice urma de viața” din Donbas, estul Ucrainei, a spus sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de DPA și Agerpres . „In Donbas, ocupantii fac tot posibilul pentru a elimina orice viata din acest teritoriu. Bombardamentele brutale constante,…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat joi opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale, inclusiv cele impotriva Rusiei,…

- Cotidianul american New York Times a anunțat marți ca nu mai are niciun reporter pe teren in Rusia, pentru prima data in ulimii peste o suta de ani, informeaza CNN . Decizia vine dupa ce Vladimir Putin a promulat o lege prin care „raspandirea de știri false” este pedepsita cu pana la 15 ani de inchisoare.…

- In loc sa comenteze preparatele culinare si serviciile oferite de restaurantele si cafenelele rusesti, unii dintre utilizatorii de internet au inceput sa publice recenzii online care detaliaza actiunile Rusiei in Ucraina, incercand astfel sa "strecoare" in spatiul public o serie de informatii care depasesc…

- Rusia urmarește sa ștearga Ucraina, istoria și poporul sau, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video, in timp ce a șaptea zi a invaziei Moscovei asupra Ucrainei a inceput cu bombardamente intense asupra portului Mariupol de la Marea Neagra. Moscova a trecut marți…