- Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Astfel, cetațenii romani din țara sau din strainatate care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurați sau nu au avut obligația asigurarii…

- Programul privind casarea mașinilor uzate, care urma sa inceapa in noiembrie se amana pentru anul 2023, a anunțat miercuri Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). „Administrația Fondului pentru Mediu intenționeaza sa simplifice procedurile de accesare a proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu…

- Veste proasta pentru romanii care se incalzesc cu lemne. Greșeala anunțata de Nicolae Ciuca in privința sumei plafonate la lemnul de foc va fi modificata. Amanuntele interesante, in randurile de mai jos. Vești proaste pentru romanii care se incalzesc cu lemne. Guvernul marește plafonul la metrul cub…