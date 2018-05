Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Austria anunta noi masuri dure in plan social. Se schimba regulile pentru familiile cu mai multi copii. Iar in cazul strainilor, ajutoarele sociale se reduc drastic pentru cei care nu au cunostinte medii de limba germana si avansate de engleza. Exista o protectie minima in Austria, un venit…

- Guvernul din Austria anunța noi masuri dure in plan social. Se schimba regulile pentru familiile cu mai mulți copii. Iar in cazul straainilor, ajutoarele sociale se reduc drastic pentru cei care nu au cunoștințe medii de limba germana și avansate de engleza.

- Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar care este menit sa garanteze un venit minim de baza, va ramane la nivelul de 863 de euro.Totusi, strainii fara cunostinte medii de germana sau cunostinte avansata de engleza vor primi cu 300 de euro mai putin.Cele noua landuri…

- Un proiect de lege in acest sens a fost prezentat de coalitia de guvernare si ar putea fi aplicat din 2019. In prezent, executivul de la Viena acorda o suma fixa de 172,4 euro pentru fiecare copil. Dupa reforma, parintii maghiari care lucreaza in Austria, spre exemplu, vor primi doar 93,61 de euro.…

- Familiile din comunele dambovițene Valeni și Glodeni, unde alunecarile de teren le- au distrus locuințele, au primit autjoarele de urgența de la CJ Dambovița și Guvernul Romaniei. Din rapoartele intocmite de catre comisiile de specialitate a reiesit faptul ca au fost afectate atat elemente de…

- Cat primești de la stat, atat trebuie sa muncești! Acesta va fi principiul dupa care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primariei, acțiuni sau lucrari de interes local. Munca va fi platita la nivelul salariului minim brut, adica aproximativ…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Intarzieri la plata ajutoarelor sociale in județul Dambovița, motiv de revolta in mediul online. Astazi, o poștarița a rabufnit, in Post-ul Consilier local PSD, factor poștal, reacție virulenta pe facebook: „Ajutoarele sociale, pentru puturoși, nu sunt!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .