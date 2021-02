Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 17 localitați din județul Ilfov sunt in scenariul roșu, dupa ce au depașit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Potrivit Prefecturii Ilfov, localitațile care au intrat in scenariul roșu sunt: Balotești, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca, 1 Decembrie,…

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID 19. ”Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Documentarul "Vaccinul anti-Covid", lansat pe fondul numarului in crestere de decese si infectari al unei pandemii care a zguduit lumea, are premiera in Romania sambata, la ora 22.00, pe Discovery Channel. De ce este nevoie pentru a crea un vaccin in timp record, pentru a ameliora o pandemie? Care sunt…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a recunoscut intr-un interviu ca nu a investit in Bitcoin si nici nu are de gand sa o faca, scrie BBC . El a spus ca prefera sa investeasca in companii care lanseaza produse revolutionare, precum cele care au dezvoltat vaccinul impotriva malariei. Miliardarul a declarat…

- Veste proasta pentru tinerii care vor sa achizitioneze o locuinta in anul 2021 prin programul "Noua Casa" .Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon mai mic fata de anul trecut, scrie observatornews.ro.In acest an, plafonul este de 1,5 miliarde de lei, cu 500.000 lei mai putin decat anul trecut,…

- Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, a anuntat vineri Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Elon Musk, care deține mai multe companii, intre care Tesla și SpaceX, a acumulat o avere de 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde mai mult decat Jeff Bezos, care deținea prima poziție inca din octombrie 2017. In noiembrie 2020, Musk l-a devansat in clasament pe Bill Gates, fondatorul Microsoft.…