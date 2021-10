Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ioan Niculae ramane in penitenciar, dupa ce Tribunalul Constanta i-a respins, marti, cererea de liberare conditionata, decizia instantei fiind definitiva, anunța news.ro. Tribunalul Constanta a decis, marti, sa respinga ca nefondata contestatia formulata de catre Ioan Niculae…

- Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu, afla azi daca va fi pusa in libertate.Tribunalul Constanta va analiza azi cererea omului de afaceri de punere in libertate.Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro.Omul…

- Administratorul judiciar al societatii InterAgro SA, controlata de patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a anunțat vanzarea hotelului Inter, de cinci stele, din stațiunea Venus, la licitatie publica, informeaza portalul Replica . Licitația va avea loc pe 22 septembrie, la București,…

- Tribunalul Constanta a decis ca omul de afaceri Ioan Niculae nu poate fi eliberat conditionat, decizia instantei fiind definitiva. Magistratii au stabilit ca Niculae poate formula o noua cerere de liberare conditionata dupa 23 octombrie 2021. Decizia instantei este definitiva.

- Tribunalul Constanta a respins, vineri, cererea privind eliberarea conditionata din inchisoare a omului de afaceri Ioan Niculae, care executa la Penitenciarul Poarta Alba o condamnare de cinci ani primita in dosarul Interagro. Ioan Niculae obtinuse o decizie favorabila la instanta de fond - Judecatoria…