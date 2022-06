Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, incarcerarea intr-un penitenciar din Romania a unui craiovean de 39 de ani, condamnat in Italia la cinci ani si patru luni de inchisoare in trei dosare penale. Este vorba de doua dosare de fraude cu carduri de credit si unul de talharie. Craioveanul…

- Un sofer a fost scos de politisti in catuse dintr-un gard viu. Se ascunsese acolo, pentru a nu fi depistat ca bause inainte de a se urca la volan. In prima instanta, a primit o pedeapsa simbolica, dar procurorii au facut apel. In noaptea de 31 iulie / 1 august a anului trecut, politistii i-au cerut…

- Veste proasta pentru Gigi Becali. N-a fost suficient pentru patronul FCSB ca a pierdut inca o data lupta pentru titlu și in acest sezon. In plus, gruparea roș-albastra va fi executata silit pentru o datorie de 211.000 de euro in contul inchirierii Arenei Naționale pentru 15 meciuri. Acum, Gigi Becali…

- Sorin Oprescu, fost primar general al Bucurestiului, condamnat saptamana trecuta la zece ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, a fost reținut in Atena, in Grecia. Se pare ca Oprescu a fost capturat de o echipa Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), informeaza Mediafax…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv la 10 ani și opt luni de inchisoare pentru corupție de catre Curtea de Apel București. Oprescu era acuzat de trei infracțiuni: luare de mita, constituire de grup criminal organizat și abuz in serviciu. Citește și: Insoțit de un prieten,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala in dosarul „Colectiv”, joi, dupa ce judecatorii au amanat decizia de mai multe ori, invocand complexitatea dosarului. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual edil al Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani, in timp ce patronii…

- Curtea de Apel Ploiesti a dispus rejudecarea dosarului de coruptie in care inculpati sunt omul de afaceri campinean Mihai Matei si sotia acestuia, Aurelia Matei. Acestia au fost condamnati de instanta de fond la inchisoare cu executare, fiind gasiti vinovati, printre altele, pentru constituire de grup…