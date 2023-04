Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a stabilit, joi, nedefinitiv, ca pedeapsa de opt ani de inchisoare cu executare aplicata, definitiv de ICCJ, ex-deputatului PNL Theodor Nicolescu in dosarul de mare corupție „ANRP” este valida, astfel ca acesta trebuie sa continue executare ei in regim de detenție.Concret,…

- Elevul in varsta de 16 ani de la Colegiul “Ion Creanga” din Bucuresti, care și-a atacat profesoara cu cutitul, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga ca nefondata…

- PAID a facut o serie de precizari legate de retragerea autorizației de funcționare a Euroins și de modalitatea in care persoanele care și-au asigurat locuințele pot cere despagubiri. Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a facut o serie de precizari legate de retragerea autorizației…

- Pe fondul scandalului care zguduie piața asigurarilor, ASF urmeaza sa trimita astazi la Ministerul de Finanțe o propunere privind stabilirea unor tarife pentru polițele RCA la nivelul celor din martie anul trecut.

- RCA, dauna la Euroins: rolul FGA. Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea potentialilor creditori de asigurare ai Euroins Romania, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare pentru…

- Instanța din Romania a decis ca frații Tate sa ramana inca 30 de zile dupa gratii, a declarat un oficial. Tate a pierdut apelul impotriva deciziei din 21 februarie de a prelungi arestul sau pentru a treia oara cu 30 de zile, potrivit Ramonei Bolla, purtator de cuvant DIICOT. Tate, in varsta de 36 de…

- Instanța s-a pronunțat și in a doua etapa a procesului dintre cele mai cunoscute bucatarese de pe YouTube. Jamila (Geanina Staicu-Avram) a pierdut din nou in fața Laurei Laurențiu, dupa ce Curtea de Apel București i-a respins contestația in privința deciziei inițiale din procesul eclerelor la tava.

- Ordinul privind compensarea partiala si nu integrala a facturilor la energie pentru prosumatori, anulat de instanța la cererea AUR Curtea de Apel Bucuresti a anulat in prima instanta ordinul emis de ANRE anul trecut referitor la schimbarea modalitatii de compensare a facturilor producatorilor de energie…