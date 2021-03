Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta penala instrumentata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni scoate la iveala maniera in care unii dintre primarii ialomițeni au reușit sa-și obțina mandatele la Alegerile Locale desfașurate anul trecut, la finalul lunii septembrie. Dosarul penal al anchetatorilor face…

- Indragita girafa Gina de la Gradina Zoologica din Targu Mureș a decedat in cursul zilei de astazi, se arata intr-o postare pe Facebook facuta de reprezentanții instituției in data de 18 februarie. Conform procesului verbal al autopsiei, care a fost facut public in aceeași postare, Gina ar fi decedat…

- Un complet de judecata al Secției Penale din cadrul Tribunalului Harghita a decis marți, 16 februarie, ca interceptarile realizate de catre Serviciul Roman de Informații in cadrul dosarului "Fotbal Club ASA 2013" nu pot fi folosite in instanța. Concret, potrivit paginii web portal.just.ro, soluția pe…

- Au aparut noi informații legate de vaccinul Pfizer. Anunțul a fost facut chiar de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Ce a anunțat oficialul? Vești noi despre vaccinul Pfizer Noi informații au fost facute publice cu privire la vaccinul Pfizer. Cel care a venit cu precizarile a…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 27.01.2021, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 27.01.2021, pana la data de 25.02.2021 inclusiv, a unui inculpat in varsta de 31 de ani cercetat sub aspectul comiterii…

- Prim-ministru a precizat ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina inechitatile din sistemul public. Batalie pentru vamile țarii. Omul lui Dancila nu cedeaza „Ne uitam la toate sporurile in sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau…

- Radja Nainggolan (32 de ani, mijlocaș central) s-a intors la Cagliari sub forma de imprumut pana la finalul sezonului. Belgianul revine in Sardinia de la Inter, echipa in tricoul careia a bifat in actuala stagiune doar 5 partide, 4 in Serie A, una in Champions League. #NAINGGOLAN IS #B4CKHOME ️ https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddu…

- Incepand din 1 ianuarie, nivelul accizei crește cu 5,6%, in doua etape, pana la 1 aprilie. Legea a fost promulgata in regim de urgența de catre președintele Romaniei, pentru a evita posibilele sancțiuni ale Comisiei Europene. Cu cat se scumpesc tigarile? Majorarea, calculata strict pe baza creșterii…